расстояние между двумя городами автобус преодаливает за 5,75часов , а автомобиль, скорость каторова на 10,5 км/ч больше -за 5 часов . опредилите скорость автомобиля и растояние между городами?
Математика
расстояние между двумя городами автобус преодаливает за 5,75часов , а автомобиль, скорость каторова на 10,5 км/ч больше -за 5 часов . опредилите скорость автомобиля и растояние между городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=v*t используя эту формулу для автобуса напишем s=5,75x а для машины s=5*(x+10,5) так как расстояние одинаковы то мы можем написать 5,75x=5*(x+10,5) 5,75x-5x=52,5 0,75x=52,5 x=70 проверка 5,75*70=402,5 5*80,5=402,5 Отв\ет скорость автомобиля 80,5 и растояние между городами 402,5
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