Выделение балтославянских индоевропейских племен произошло: -примерно 5 тысяч лет назад; -4 тысячи лет назад; -3 тысячи лет назад; -в начале нашей эры?

Обществознание

Выделение балтославянских индоевропейских племен произошло: -примерно 5 тысяч лет назад; -4 тысячи лет назад; -3 тысячи лет назад; -в начале нашей эры?

Автор: Гость