Выделение балтославянских индоевропейских племен произошло: -примерно 5 тысяч лет назад; -4 тысячи лет назад; -3 тысячи лет назад; -в начале нашей эры?
Обществознание
Выделение балтославянских индоевропейских племен произошло: -примерно 5 тысяч лет назад; -4 тысячи лет назад; -3 тысячи лет назад; -в начале нашей эры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно 4 тысячи лет назад. Они заселили Восточую и Центральную Европу примерно в 5 веке до нашей эры.Эти племена разделились на славян и балтов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
у некоторых людей клетки содержат только одну X хромосомой(моносомики),но людей с,обладающих только Y хромосомой,не существует.объясните причину эт...
Математика
Собака погналась за лисой, находящейся от неё на растоянии 120метров. Лиса пробегает в минуту 320 метрав, а собака 350 метров на каком расстоянии д...
Математика
на спортивные соревнования прибыло 120 участников , среди которых 36 мастеров спорта и 60 кандидатов в мастера спорта. 1. Сколько процентова участн...
Математика