у некоторых людей клетки содержат только одну X хромосомой(моносомики),но людей с,обладающих только Y хромосомой,не существует.объясните причину этого явления
Биология
у некоторых людей клетки содержат только одну X хромосомой(моносомики),но людей с,обладающих только Y хромосомой,не существует.объясните причину этого явления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при гаметогенезе у матери образуется гаметы только с х хромосомами у отца - две разные гаметы х и у при оплодотворении - слиянии двух гамет - образуется хх или ху при нарушении гаметогенеза происходит нерасхождение половых хромосом таким образом при слиянии образуется скорее трисомия
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