перевести 4*10(в 22) см(-3) в м(-3)

Физика
перевести 4*10(в 22) см(-3) в м(-3)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 * 10^22 см(-3) = 4 * 10^28 м(-3)
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