на огороде собрали 42 килограмма огурцов и 5/7 всех огурцов засолили.Сколько килограммов огурцов засолили?
Математика
на огороде собрали 42 килограмма огурцов и 5/7 всех огурцов засолили.Сколько килограммов огурцов засолили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42\7=6 -это 1 часть а теперь 5*6 =30 засолили
Гость:
1) 42 / 7 * 5 = 30 (кг) засолили
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