на огороде собрали 42 килограмма огурцов и 5/7 всех огурцов засолили.Сколько килограммов огурцов засолили?

Математика

на огороде собрали 42 килограмма огурцов и 5/7 всех огурцов засолили.Сколько килограммов огурцов засолили?

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