Ткачи подземного королевства изготовили400 метров драгоценной ткани. Из четвёртой части этой ткани сделали занавес для театра в стране Болтунов, а третью часть оставшейся ткани использовали для украшения тронного зала Стеллы. с...

Математика

Ткачи подземного королевства изготовили400 метров драгоценной ткани. Из четвёртой части этой ткани сделали занавес для театра в стране Болтунов, а третью часть оставшейся ткани использовали для украшения тронного зала Стеллы. сколько метров ткани использовали для украшения тронного зала?

Автор: Гость