Ткачи подземного королевства изготовили400 метров драгоценной ткани. Из четвёртой части этой ткани сделали занавес для театра в стране Болтунов, а третью часть оставшейся ткани использовали для украшения тронного зала Стеллы. с...

Математика
Ткачи подземного королевства изготовили400 метров драгоценной ткани. Из четвёртой части этой ткани сделали занавес для театра в стране Болтунов, а третью часть оставшейся ткани использовали для украшения тронного зала Стеллы. сколько метров ткани использовали для украшения тронного зала?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400\4=100-1 часть(в нашем случае четвёртая), остало 400-100=300 300\3=100м ткани потратили для украшения
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