В одной клетке в 4 раза больше кроликов, чем в другом.Если из первой клетки пересадить 24 кролика во вторую, то крол. в клетках будет поровну. Сколько кроликов в каждой клетке.

Гость: Гость:

Пусть в одной клетке х тогда в другой 4х. Когда пересадим 24 кролика то останется 4х-24. Этих кроликов пересадили в другую клетку в ней стало х+24. Теперь в клетках стало поровну. Составим уравнение 4х-24=х+24 3х=48 х=16 кроликов в первой клетке тогда во второй 64 кролика.