По первой накладной со склада было выдано 0,7 имевшегося кирпича, а по второй-0,4 остатка, после чего киопича на складе осталось 5850 штук. Какое количество кирпича было на складе первоначально?

Математика

По первой накладной со склада было выдано 0,7 имевшегося кирпича, а по второй-0,4 остатка, после чего киопича на складе осталось 5850 штук. Какое количество кирпича было на складе первоначально?

Автор: Гость