По первой накладной со склада было выдано 0,7 имевшегося кирпича, а по второй-0,4 остатка, после чего киопича на складе осталось 5850 штук. Какое количество кирпича было на складе первоначально?
Математика
По первой накладной со склада было выдано 0,7 имевшегося кирпича, а по второй-0,4 остатка, после чего киопича на складе осталось 5850 штук. Какое количество кирпича было на складе первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть кирпича было х шт. Тогда По первой накладной со склада было выдано 0,7х , х - 0,7х = 0,3х осталось. 0,4 * 0,3х = 0,12х выдано по 2 накладной. 0,3х - 0,12х = 0,18х осталось. 0,18х = 5850; х = 5850 : 0,18; х = 32500 штук
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