Составьте предложения с однородными членами, употребляя данные в скобках слова с нужными предлогами. 1.Много интересного (Сибирь, Дальний Восток). 2.Выпускники нашей школы работают (Якутия и Байкал). 2.Археологическая экспедици...
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Составьте предложения с однородными членами, употребляя данные в скобках слова с нужными предлогами. 1.Много интересного (Сибирь, Дальний Восток). 2.Выпускники нашей школы работают (Якутия и Байкал). 2.Археологическая экспедиция отправляется (Урал и Поволжье).
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Много интересного в Сибири, на Дальнем Востоке. Выпускники нашей школы работают в Якутии, на Байкале. Археологическая экспедиция отправляется на Урал и в Поволжье.
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