Приведите примеры профессий: промышленность сельское хозяйство торговля транспорт строительство
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Приведите примеры профессий: промышленность сельское хозяйство торговля транспорт строительство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
промышленность:шахтёр,металлург,пекарь сельское хозяйство:комбайнёр,доярка торговля:реализатор,частный предприниматель,перекупщик транспорт:водитель такси,электровоза,машинист,самолёт,штурман. строительство:инженер,начальник по цеху,токарь
Гость:
промышленность :Технолог по нефтепереработке,Технолог пищевого производства; сельское хозяйство:Агроном; торговля:Менеджер по закупкам,Product-менеджер,Администратор отдела продаж,Дилер; транспорт:Машинист электропоезда; строительство:Архитектор,Инженер-строитель,Каменщик;
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