Как можно проверить правильность показаний амперметра с помощью другого амперметра,точность показаний которого проверена?
Физика
Как можно проверить правильность показаний амперметра с помощью другого амперметра,точность показаний которого проверена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
соединить их последовательно, так как сила тока при последовательном соединении одинакова во всей цепи
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