составить и решить 4 уравнение (ПРОПОРЦИИ

Математика
составить и решить 4 уравнение (ПРОПОРЦИИ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x*9=5*9      5x*8=10*6          5x*6=9*6         x*6=5*3 x=9*5/6*9     x=8*10/6*5        x=6*9/6*5      x=6*5/3 x=5/6           x=4*2/3             x=9/5            x=10                     x=8/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
мама дала детям конфеты.дочери половина всех конфет и еще одну.а сыну половину оставшихся и еще 5.сколько конфет было у мамы?
Ответить
Математика
В 1-ом киоске на 30 десятков шаров больше, чем во 2-ом и на 10 меньше, чем в 3-ем. На сколько 10-ов шаров больше в 3-ем, чем во 2-ом?
Ответить
Геометрия
Найдите углы ромба, если ело диагонали равны 2корня из 3 и 2.
Ответить
Геометрия
На стороне АВ треугольника взята точка D, чему равна сторона АВ треугольника, если AD=5 см, а BD= 6 см?
Ответить
История
Приведите примеры профессий: промышленность сельское хозяйство торговля транспорт строительство
Ответить