составить и решить 4 уравнение (ПРОПОРЦИИ
Математика
составить и решить 4 уравнение (ПРОПОРЦИИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x*9=5*9 5x*8=10*6 5x*6=9*6 x*6=5*3 x=9*5/6*9 x=8*10/6*5 x=6*9/6*5 x=6*5/3 x=5/6 x=4*2/3 x=9/5 x=10 x=8/3
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