мама дала детям конфеты.дочери половина всех конфет и еще одну.а сыну половину оставшихся и еще 5.сколько конфет было у мамы?

Математика

мама дала детям конфеты.дочери половина всех конфет и еще одну.а сыну половину оставшихся и еще 5.сколько конфет было у мамы?

Автор: Гость