мама дала детям конфеты.дочери половина всех конфет и еще одну.а сыну половину оставшихся и еще 5.сколько конфет было у мамы?
Математика
мама дала детям конфеты.дочери половина всех конфет и еще одну.а сыну половину оставшихся и еще 5.сколько конфет было у мамы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х всего конфет было у мамы х/2+1 конфет мама дала дочери (х/2+1) /2+5 конфет дала мама сыну (х/2+1)+(х/2 +1)+5=х 3х+26 /4 = х (3х+26)=4х 4х-3х=26 х=26 конфет было у мамы
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