Подберите к словам чистота,светлый,чернеть как можно больше однокоренных слов,относящихся к разным частям речи.Запишите. Обозначьте корни в словах

Русский язык

Подберите к словам чистота,светлый,чернеть как можно больше однокоренных слов,относящихся к разным частям речи.Запишите. Обозначьте корни в словах

Автор: Гость