Подберите к словам чистота,светлый,чернеть как можно больше однокоренных слов,относящихся к разным частям речи.Запишите. Обозначьте корни в словах
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Подберите к словам чистота,светлый,чернеть как можно больше однокоренных слов,относящихся к разным частям речи.Запишите. Обозначьте корни в словах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чистота - чистый, чистить, чистюля, чистильщик, чистилище, чистенький, очистной, чисто,вычистит, расчистить (корень в словах -чист-), очищает, чище (корень в словах -чищ-); светлый - светить, светлячок, светильник, светать, светило, посветить, посветлее, свет, светленький, светло, осветлить, высветлить (корень в словах -свет-), свеча (корень -свеч-), освещать (корень -свещ-); чернеть - чернь, чернила, черновик, чернели, чернота, черника, чернее, черновой, черноватый, очернит, зачернить (корень -черн-), чёрненький, чёрный (корень -чёрн-).
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