Учитель физкультуры решил поставить свой класс в линию. В классе 60 человек. Из них 29 мальчиков и 31 девочка. Как поставить школьников чтобы ни девочки не мальчике не стояли между двумя девочками. Удастся ли это учителю?

История
Учитель физкультуры решил поставить свой класс в линию. В классе 60 человек. Из них 29 мальчиков и 31 девочка. Как поставить школьников чтобы ни девочки не мальчике не стояли между двумя девочками. Удастся ли это учителю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 мальчика 2 девочки,2 мальчика 2 девочки, и в конце девочка, ну вроде)
Гость:
Учитель должен начать с девчеки
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