Учитель физкультуры решил поставить свой класс в линию. В классе 60 человек. Из них 29 мальчиков и 31 девочка. Как поставить школьников чтобы ни девочки не мальчике не стояли между двумя девочками. Удастся ли это учителю?
История
Учитель физкультуры решил поставить свой класс в линию. В классе 60 человек. Из них 29 мальчиков и 31 девочка. Как поставить школьников чтобы ни девочки не мальчике не стояли между двумя девочками. Удастся ли это учителю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 мальчика 2 девочки,2 мальчика 2 девочки, и в конце девочка, ну вроде)
Гость:
Учитель должен начать с девчеки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Русский язык
Подберите к словам чистота,светлый,чернеть как можно больше однокоренных слов,относящихся к разным частям речи.Запишите. Обозначьте корни в словах
Физика
Как можно проверить правильность показаний амперметра с помощью другого амперметра,точность показаний которого проверена?