Учитель физкультуры решил поставить свой класс в линию. В классе 60 человек. Из них 29 мальчиков и 31 девочка. Как поставить школьников чтобы ни девочки не мальчике не стояли между двумя девочками. Удастся ли это учителю?

История

Учитель физкультуры решил поставить свой класс в линию. В классе 60 человек. Из них 29 мальчиков и 31 девочка. Как поставить школьников чтобы ни девочки не мальчике не стояли между двумя девочками. Удастся ли это учителю?

Автор: Гость