Один из катетов прямоугольного треугольника больше другого на 5 см, а сумма катетов равна 19 см. Найдите площадь этого треугольника.
Математика
Один из катетов прямоугольного треугольника больше другого на 5 см, а сумма катетов равна 19 см. Найдите площадь этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем катеты треугольника:(19-5):2=7(этим действием мы нашли меньший катет) 7+5=12см(этим-больший) Т.к. данный треугольник прямоугольный , то S=7*12/2=42см2.
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