Один из катетов прямоугольного треугольника больше другого на 5 см, а сумма катетов равна 19 см. Найдите площадь этого треугольника.

Математика

Один из катетов прямоугольного треугольника больше другого на 5 см, а сумма катетов равна 19 см. Найдите площадь этого треугольника.

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