200г 15% раствора соли упарили наполовину. какой стала массовая доля соли постле этого?
Химия
200г 15% раствора соли упарили наполовину. какой стала массовая доля соли постле этого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 200 г 15%го раствора содержится 30 г соли ( 200 * 0.15 = 30г) так как раствор упарили наполовину следовательно масса стала 100 г в 100 г так же содержится 30 г соли (так как испаряется вола а не соль) 30/100 * 100 = 30 % массовая доля соли
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