200г 15% раствора соли упарили наполовину. какой стала массовая доля соли постле этого?

Гость: Гость:

в 200 г 15%го раствора содержится 30 г соли ( 200 * 0.15 = 30г) так как раствор упарили наполовину следовательно масса стала 100 г в 100 г так же содержится 30 г соли (так как испаряется вола а не соль) 30/100 * 100 = 30 % массовая доля соли