три одинаковые груши разделили поровну между 6 ребятами .Какую часть груши получил каждый?
Математика
три одинаковые груши разделили поровну между 6 ребятами .Какую часть груши получил каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
каждый получил по половинке груши (о,5 или 1\2)
Гость:
каждый получит половину ты помоему из 1 класса если так то понятно почему эту легчайшую задачу выложила
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