к 190 г 10% раствора соли добавили 10 г соли. какой стала массовая доля соли в полученном растворе?
Химия
к 190 г 10% раствора соли добавили 10 г соли. какой стала массовая доля соли в полученном растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 190 *10:100=19 гр соли в 190 г раствора 2) 190+10=200 мл масса новаго раствора 3) 10+19= 29 гр вещества в новом растворе 4) 29:200=29/200 = 0,145 или 14,5 % соли стало в полученном растворе
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