вычислите высоту треугольника,если она в три раза меньше стороны, к которой проведена, а площадь треугольника равна 24 см квадратных

Геометрия

вычислите высоту треугольника,если она в три раза меньше стороны, к которой проведена, а площадь треугольника равна 24 см квадратных

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