вычислите высоту треугольника,если она в три раза меньше стороны, к которой проведена, а площадь треугольника равна 24 см квадратных
Геометрия
вычислите высоту треугольника,если она в три раза меньше стороны, к которой проведена, а площадь треугольника равна 24 см квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник АВС, высота ВК. по условию: 3ВК=АС и Sabc=(ВК*АС)/2=24 подставим в формулу площади вместо АС=3ВК: т.е. 24=(ВК*3ВК)/2 из этого уравнения находим ВК=4
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