два сварщика сделали 48 рам.один из них работал 7 дней,а другой-9.сколько рам сделал каждый сварщик,если дневная выработка у них одинаковая?

Математика

два сварщика сделали 48 рам.один из них работал 7 дней,а другой-9.сколько рам сделал каждый сварщик,если дневная выработка у них одинаковая?

Автор: Гость