два сварщика сделали 48 рам.один из них работал 7 дней,а другой-9.сколько рам сделал каждый сварщик,если дневная выработка у них одинаковая?
Математика
два сварщика сделали 48 рам.один из них работал 7 дней,а другой-9.сколько рам сделал каждый сварщик,если дневная выработка у них одинаковая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+9=16 48:16=3 3*7=21 3*9=27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
в ящик с песком массой 4,992 кг, подвешанный на нити, попала пуля массой 0,008 кг, летящая горизонтально со скоростью перед столкновением 500 м/с, ...
Химия
Химия
Математика
Алгебра