два сварщика сделали 48 рам.один из них работал 7 дней,а другой-9.сколько рам сделал каждый сварщик,если дневная выработка у них одинаковая?

Математика
два сварщика сделали 48 рам.один из них работал 7 дней,а другой-9.сколько рам сделал каждый сварщик,если дневная выработка у них одинаковая?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+9=16 48:16=3 3*7=21 3*9=27
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