СОСТАВЬ И ЗАПИШИ ЧЕТЫРЕ ПРИМЕРА, В КАЖДОМ ИЗ КОТОРЫХ УМЕНЬШАЕМОЕ НА 7 БОЛЬШЕ ВЫЧИТАЕМОГО.
Математика
СОСТАВЬ И ЗАПИШИ ЧЕТЫРЕ ПРИМЕРА, В КАЖДОМ ИЗ КОТОРЫХ УМЕНЬШАЕМОЕ НА 7 БОЛЬШЕ ВЫЧИТАЕМОГО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 - 7 =7; 12-5=7; 16-9=7; 15-8=7
Гость:
14-7=7 21-14=7 28-21=7 35-28=7
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