СОСТАВЬ И ЗАПИШИ ЧЕТЫРЕ ПРИМЕРА, В КАЖДОМ ИЗ КОТОРЫХ УМЕНЬШАЕМОЕ НА 7 БОЛЬШЕ ВЫЧИТАЕМОГО.

Математика

СОСТАВЬ И ЗАПИШИ ЧЕТЫРЕ ПРИМЕРА, В КАЖДОМ ИЗ КОТОРЫХ УМЕНЬШАЕМОЕ НА 7 БОЛЬШЕ ВЫЧИТАЕМОГО.

Автор: Гость