Точка М, лежащащая вне плоскости треугольника АВС, соединена с его вершинами. D и Е - точки пересечения медиан треугольников МАВ и МВС соответственно. а) Докажите, что АDЕС - трапеция. б) Найдите DE, если АС=12 см.

Геометрия

Точка М, лежащащая вне плоскости треугольника АВС, соединена с его вершинами. D и Е - точки пересечения медиан треугольников МАВ и МВС соответственно. а) Докажите, что АDЕС - трапеция. б) Найдите DE, если АС=12 см.

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