Даны две пересекающиеся прямые. Можно ли провести третью прямую, параллельную каждой из двух данных?

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нет, нельзя. возьмем прямые а и б, пересекающиеся в точке А, и третью прямую с, параллельную прямой а. метод от противного. 1) пусть прямая с параллельна прямой б (утв1) по условию, прямая а параллельна прямой с (утв2) 2) из утверждений 1,2 следует, что прямая а параллельна прямой б, что противоречит условию. чтд