Даны две пересекающиеся прямые. Можно ли провести третью прямую, параллельную каждой из двух данных?
Геометрия
Даны две пересекающиеся прямые. Можно ли провести третью прямую, параллельную каждой из двух данных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет, нельзя. возьмем прямые а и б, пересекающиеся в точке А, и третью прямую с, параллельную прямой а. метод от противного. 1) пусть прямая с параллельна прямой б (утв1) по условию, прямая а параллельна прямой с (утв2) 2) из утверждений 1,2 следует, что прямая а параллельна прямой б, что противоречит условию. чтд
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