5y+7(3-y)=3(5-2y)-6
Математика
5y+7(3-y)=3(5-2y)-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5у+7(3-у)=3(5-2у)-6; 5у+21-7у=15-6у-6, -2у+6у=9-21, 4у=-12, у=-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На математическом соревании, предлагается решить 4 задачи, участие принимают 25 школьников. Каждая задача оцениваетсятолько как решенная или нереше...
Геометрия
Даны две пересекающиеся прямые. Можно ли провести третью прямую, параллельную каждой из двух данных?
Математика
Когда израсходовали 78,4 кг картошки,то оказалось что израсходовали 24,5% всего запаса.Сколько кг картошки осталось
Геометрия
Точка М, лежащащая вне плоскости треугольника АВС, соединена с его вершинами. D и Е - точки пересечения медиан треугольников МАВ и МВС соответствен...