7y-4(3y+5)=2-3(4y-9)=
Математика
7y-4(3y+5)=2-3(4y-9)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7у-4(3у+5)=2-3(4у-9); 7у-12у-20=2-12у+27; 7у-12у+12у=27+2+20; 7у=49, у= 7
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