До перерыва шахматисты играли 4/5 всего времени партии.Сколько времени продолжалась партия,если до перерыва шахматисты играли 2ч?
Математика
До перерыва шахматисты играли 4/5 всего времени партии.Сколько времени продолжалась партия,если до перерыва шахматисты играли 2ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 часа = 120 мин 4/5 = 0,8 1 - время всей партии (х минут) 0,8 = 120 1 = х По свойству пропорции: х=120*1/0,8=150 (мин) Ответ: партия шла 150 мин = 2,5 часа
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