До перерыва шахматисты играли 4/5 всего времени партии.Сколько времени продолжалась партия,если до перерыва шахматисты играли 2ч?

Математика

До перерыва шахматисты играли 4/5 всего времени партии.Сколько времени продолжалась партия,если до перерыва шахматисты играли 2ч?

Автор: Гость