1)(х-2)(х+2)=х(х+1) 2)(2х-1)(2х+1)=4(х-3)² 3)(х-1)(х+1)-х(х-2)=0 Вычислить:53²-27²/53²-54умножитьна 53+27²
Алгебра
1)(х-2)(х+2)=х(х+1) 2)(2х-1)(2х+1)=4(х-3)² 3)(х-1)(х+1)-х(х-2)=0 Вычислить:53²-27²/53²-54умножитьна 53+27²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x^2-4=x^2+x,отсюда x=-4 2)4x^2-1=4x^2-24x+36, отсюда x=37/24 3)x^2-1-x^2+2x=0, отсюда x=1/2
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