Заповни цікаві квадрати. 48 6 36 18 ..... ...... ... 30..... .... 15 ...... 24 .... ..... 6 27 12 вместо ... добавить цифры
Математика
Заповни цікаві квадрати. 48 6 36 18 ..... ...... ... 30..... .... 15 ...... 24 .... ..... 6 27 12 вместо ... добавить цифры
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Гость:
27 94 7 46 34 567 56 86 ))))))))))))))))))))))))))))))))))0
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