Найти S треугольника, вершины которого имеют координаты (1;1), (4;4), (5;1)
Геометрия
Найти S треугольника, вершины которого имеют координаты (1;1), (4;4), (5;1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОСНОВАНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ Х. ДЛИНА ОСНОВАНИЯ 5-1=4 ед ВЫСОТА РАВНА РАССТОЯНИЮ ОТ 3-Й ВЕРШИНЫ ДО ОСНОВАНИЯ 4-1=3 s=4 ед * 3 ед /2=6 ОТВЕТ ПЛОЩАДЬ ТРЕУГОЛЬНИКА 6 КВАДРАТНЫХ ЕДИНИЦ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
папа с димойф отправились путешествовать. онни плыли на катере1ч20мин,затемгуляли по паркку2ч45мин,обедалив течение40мин и шли домой пешком2ч10мин....
Алгебра
Цена одной шоколадки в супермарките 50 рублей, но в воскресенье действует специальное предложение: заплатив за 3 шоколадки, покупатель получает 4 т...
Математика
В мотке 15 метров тесьмы. Каждую минуту от него отрезают по 3 метра . За сколько минут будет разрезан весь моток?