Найти S треугольника, вершины которого имеют координаты (1;1), (4;4), (5;1)

Геометрия
Найти S треугольника, вершины которого имеют координаты (1;1), (4;4), (5;1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОСНОВАНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ Х. ДЛИНА ОСНОВАНИЯ 5-1=4 ед ВЫСОТА РАВНА РАССТОЯНИЮ ОТ 3-Й ВЕРШИНЫ ДО ОСНОВАНИЯ 4-1=3 s=4 ед * 3 ед /2=6 ОТВЕТ ПЛОЩАДЬ ТРЕУГОЛЬНИКА 6 КВАДРАТНЫХ ЕДИНИЦ
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