В мотке 15 метров тесьмы. Каждую минуту от него отрезают по 3 метра . За сколько минут будет разрезан весь моток?

Математика

В мотке 15 метров тесьмы. Каждую минуту от него отрезают по 3 метра . За сколько минут будет разрезан весь моток?

Автор: Гость