В мотке 15 метров тесьмы. Каждую минуту от него отрезают по 3 метра . За сколько минут будет разрезан весь моток?

Математика
В мотке 15 метров тесьмы. Каждую минуту от него отрезают по 3 метра . За сколько минут будет разрезан весь моток?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15м : 3м = 5 мин. 5-1=4, т.к последние 3м мы не отрезаем
Гость:
за 4 минуты, т.к. 15 : 3 = 5 частей или минут, но резать будет 5-1=4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Известно что 4 меньше Х и меньше 7, оцените значение выражения Х+1
Ответить
Алгебра
1)(х-2)(х+2)=х(х+1) 2)(2х-1)(2х+1)=4(х-3)² 3)(х-1)(х+1)-х(х-2)=0 Вычислить:53²-27²/53²-54умножитьна 53+27²
Ответить
Математика
какова длина стороны квадрата если его площадь 25квадратных см
Ответить
Математика
Заповни цікаві квадрати. 48 6 36 18 ..... ...... ... 30..... .... 15 ...... 24 .... ..... 6 27 12 вместо ... добавить цифры
Ответить
Математика
До перерыва шахматисты играли 4/5 всего времени партии.Сколько времени продолжалась партия,если до перерыва шахматисты играли 2ч?
Ответить