В мотке 15 метров тесьмы. Каждую минуту от него отрезают по 3 метра . За сколько минут будет разрезан весь моток?
Математика
В мотке 15 метров тесьмы. Каждую минуту от него отрезают по 3 метра . За сколько минут будет разрезан весь моток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15м : 3м = 5 мин. 5-1=4, т.к последние 3м мы не отрезаем
Гость:
за 4 минуты, т.к. 15 : 3 = 5 частей или минут, но резать будет 5-1=4.
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