папа с димойф отправились путешествовать. онни плыли на катере1ч20мин,затемгуляли по паркку2ч45мин,обедалив течение40мин и шли домой пешком2ч10мин.Домой они вернулись в 5ч вечера.В котором часу они вышли из дома?
Математика
папа с димойф отправились путешествовать. онни плыли на катере1ч20мин,затемгуляли по паркку2ч45мин,обедалив течение40мин и шли домой пешком2ч10мин.Домой они вернулись в 5ч вечера.В котором часу они вышли из дома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нам надо перевести все часы в минуты. в одном часу 60 минут. 1ч20мин+2ч45мин+40мин+2ч10мин=415мин 415мин=приблизительно 7 ч 5 ч вечера = 17 часов по суточнному времени 17ч-7ч=10ч ответ:в 10 часов утра
Гость:
Всего папа с Димой отсутствовали 6 ч 55 мин (1 ч 20 мин + 2 ч 45 мин + 40 мин + 2 ч 10 мин = 80 мин + 165 мин + 40 мин + 130 мин = 415 мин = 6 ч 55 мин). Раз они вернулись домой в 5 часов вечера, значит из дома они ушли 10 ч 05 мин утра. Ответ: 10 ч 05 мин утра.
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