папа с димойф отправились путешествовать. онни плыли на катере1ч20мин,затемгуляли по паркку2ч45мин,обедалив течение40мин и шли домой пешком2ч10мин.Домой они вернулись в 5ч вечера.В котором часу они вышли из дома?

Математика

папа с димойф отправились путешествовать. онни плыли на катере1ч20мин,затемгуляли по паркку2ч45мин,обедалив течение40мин и шли домой пешком2ч10мин.Домой они вернулись в 5ч вечера.В котором часу они вышли из дома?

Автор: Гость