Цена одной шоколадки в супермарките 50 рублей, но в воскресенье действует специальное предложение: заплатив за 3 шоколадки, покупатель получает 4 таких шоколадки (одну бесплатно). Какое наибольшее количество шоколадок можно пол...
Алгебра
Цена одной шоколадки в супермарките 50 рублей, но в воскресенье действует специальное предложение: заплатив за 3 шоколадки, покупатель получает 4 таких шоколадки (одну бесплатно). Какое наибольшее количество шоколадок можно получить в воскресенье, имея 300 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 300 рублей можно купить 300 : 50 = 6 шоколадок, т.к. заплатив за 3 одну дают бесплатно, то 6:3=2 шоколадки дадут бесплатно, всего 6+2=8 шоколада
Гость:
50р*3=150р-цена за 3 шоколадки. 300р:150р=2-чисто разов возможной покупки 3*2+2=8(ш.) (3 шок.*на кол. возм.пок.+2бесплатные шок.) ответ:8 шоколадок
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