По реке движется моторный катер со скоростью 225 м/мин, а впереди него в том же направлении плывет теплоход скорость которого составляет 2/3 скорости катера. Каким станет расстояние между теплоходом и катером через 15 мин, если...

Математика

По реке движется моторный катер со скоростью 225 м/мин, а впереди него в том же направлении плывет теплоход скорость которого составляет 2/3 скорости катера. Каким станет расстояние между теплоходом и катером через 15 мин, если сейчас между ними 3 км? Через сколько времени катер догонит теплоход? На каком расстоянии они окажутся через 10 мин. после встречи, если будут продолжать движение ?

Автор: Гость