По реке движется моторный катер со скоростью 225 м/мин, а впереди него в том же направлении плывет теплоход скорость которого составляет 2/3 скорости катера. Каким станет расстояние между теплоходом и катером через 15 мин, если...
Математика
По реке движется моторный катер со скоростью 225 м/мин, а впереди него в том же направлении плывет теплоход скорость которого составляет 2/3 скорости катера. Каким станет расстояние между теплоходом и катером через 15 мин, если сейчас между ними 3 км? Через сколько времени катер догонит теплоход? На каком расстоянии они окажутся через 10 мин. после встречи, если будут продолжать движение ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
225 : 3 х 2 = 150м/мин - V теплохода 225 - 150 = 75м/мин разница между V теплохода и катера 3000 - 75 х 15 = 1875 - расстояние между катером и теплоходом через 15мин. 3000 : 75 = 40 мин - догонит катер теплоход 75 х 10 = 750м - расстояние через 10 мин. после встречи
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