В ДЖУНГЛЯХ РЕШИЛИ ИЗМЕРИТЬ РОСТ УДАВА .МАРТЫШКА СКАЗАЛА:РОСТ УДАВА РАВЕН 38 ПОПУГАЯМ.КАКОВ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РОСТ УДАВА ЕСЛИ ОН НА 7 М 40 СМ. ДЛИННЕЕ ПОПУГАЯ?
Математика
В ДЖУНГЛЯХ РЕШИЛИ ИЗМЕРИТЬ РОСТ УДАВА .МАРТЫШКА СКАЗАЛА:РОСТ УДАВА РАВЕН 38 ПОПУГАЯМ.КАКОВ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РОСТ УДАВА ЕСЛИ ОН НА 7 М 40 СМ. ДЛИННЕЕ ПОПУГАЯ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из условия задачи следует, что рост удава 38 попугаев, а сам удав на 7 м 40 см длинней попугая. Значит 7 м 40 см это рост 37-ми попугаев. Для того, что бы узнать рост одного попугая решим 7 м 40 см ÷ 37 = 20 см. Теперь выясним каков рост удава. Для этого решим 20 см · 38 = 7 м 60 см. Ответ: рост удава 7 м 60 см. (только у удава не рост, а длина все-таки :)))
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