Прочитайте и укажите сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными места, определительными и изъяснительными. Спишите, расставляя знаки припенания. Составьте схемы 1, 2 и 7-го предложений. 1) Алексей пополз туда ...
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Прочитайте и укажите сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными места, определительными и изъяснительными. Спишите, расставляя знаки припенания. Составьте схемы 1, 2 и 7-го предложений. 1) Алексей пополз туда где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады. 2) Куда река пошла там и русло будет. 3) Там где глаз не мог уже отличить в потёмках поле от неба ярко мерцал огонёк.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Алексей пополз туда, где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады. 2) Куда река пошла, там и русло будет. 3) Там, где глаз не мог уже отличить в потёмках поле от неба, ярко мерцал огонёк. - сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными места. Схемы: 1) [ ], (где ). 2) (куда ), [ ].
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