прочитайте предложения замените выделеные слова подходящими по смыслу причастными оборотами и закончите предложения запишите их 1спортсмен,КОТОРЫЙ ПЛАВАЕТ В БАССЕЙНЕ,...2роль КОТОРОЮ ИСПОЛНЯЕТ АРТИСТ,...3школьники,КОТОРЫЕ ПОБЫВ...

Гость: Гость:

1. Спортсмен, плавающий в бассейне, исполнял различные трюки и привлёк к себе внимание многих людей. 2. Роль, исполняемая артистом, оказалась достаточно оригинальной и принесла ему большую популярность.. 3. Школьники, побывавшие в Крыму, не пожалели о поездке и запомнили её надолго.