прочитайте предложения замените выделеные слова подходящими по смыслу причастными оборотами и закончите предложения запишите их 1спортсмен,КОТОРЫЙ ПЛАВАЕТ В БАССЕЙНЕ,...2роль КОТОРОЮ ИСПОЛНЯЕТ АРТИСТ,...3школьники,КОТОРЫЕ ПОБЫВ...
Русский язык
прочитайте предложения замените выделеные слова подходящими по смыслу причастными оборотами и закончите предложения запишите их 1спортсмен,КОТОРЫЙ ПЛАВАЕТ В БАССЕЙНЕ,...2роль КОТОРОЮ ИСПОЛНЯЕТ АРТИСТ,...3школьники,КОТОРЫЕ ПОБЫВАЛИ В КРЫМУ,... для справок,плавающий,исполняемая,побывавшие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Спортсмен, плавающий в бассейне, исполнял различные трюки и привлёк к себе внимание многих людей. 2. Роль, исполняемая артистом, оказалась достаточно оригинальной и принесла ему большую популярность.. 3. Школьники, побывавшие в Крыму, не пожалели о поездке и запомнили её надолго.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте и укажите сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными места, определительными и изъяснительными. Спишите, расставляя зн...
Математика
Математика
В ДЖУНГЛЯХ РЕШИЛИ ИЗМЕРИТЬ РОСТ УДАВА .МАРТЫШКА СКАЗАЛА:РОСТ УДАВА РАВЕН 38 ПОПУГАЯМ.КАКОВ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РОСТ УДАВА ЕСЛИ ОН НА 7 М 40 СМ. ДЛИН...