найдите площадь ромба диоганали которого равны: 4,8дм и 36 см
Геометрия
найдите площадь ромба диоганали которого равны: 4,8дм и 36 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВСД - ромб. АС = 4,8 дм = 48 см, ВД = 36 см. Найти S. S=0.5*AC*BД, S=0,5*48*36=864 кв.см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
прочитайте предложения замените выделеные слова подходящими по смыслу причастными оборотами и закончите предложения запишите их 1спортсмен,КОТОРЫЙ ...
Русский язык
Прочитайте и укажите сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными места, определительными и изъяснительными. Спишите, расставляя зн...
Математика