найдите площадь ромба диоганали которого равны: 4,8дм и 36 см

Геометрия
найдите площадь ромба диоганали которого равны: 4,8дм и 36 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВСД - ромб. АС = 4,8 дм = 48 см, ВД = 36 см. Найти S. S=0.5*AC*BД, S=0,5*48*36=864 кв.см.
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