Фермер решил собрать с поля 12т овощей. А собрал 7/6 этого количества! Сколько тон овощей собрал фермер?

Математика

Фермер решил собрать с поля 12т овощей. А собрал 7/6 этого количества! Сколько тон овощей собрал фермер?

Автор: Гость