Фермер решил собрать с поля 12т овощей. А собрал 7/6 этого количества! Сколько тон овощей собрал фермер?
Математика
Фермер решил собрать с поля 12т овощей. А собрал 7/6 этого количества! Сколько тон овощей собрал фермер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти 7/6 от 12 нужно 12/6*7=14 тонн
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