выразить из формулы скорость=20-2,5t время t
Алгебра
выразить из формулы скорость=20-2,5t время t
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v = 20 - 2,5t 2,5t = 20-v t = (20-v)/2,5 t = (20-v) * 2/5 t = 8-0,4v
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