Гость: Гость:

(3/4-5/6)·3+(3/4+5/6)·4=(9/12-10/12)·3+(9/12+10/12)·4=-1/12·3+19/12·4=-3/12+76/12=73/12=6 целых одна двенадцатая. Ответ: (3/4-5/6)·3+(3/4+5/6)·4=6 целых одна двенадцатая. (дробью просто не в курсе как тут написать)