структурная формула пропина

Химия
структурная формула пропина
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С3Н4 СН≡С–СН3 Н х х Нх С С хН Нх С С С хН.
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