Грустный заменив имя прилагательное синонимом
Русский язык
Грустный заменив имя прилагательное синонимом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печальный - синоним к слову грустный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У ребенка на грудном вскармливании , вырабатывается.....иммунитет 1)естественный активный 2) естественный пассивный 3)искусственный активный...
Алгебра
СРОЧНО!!! При каком значении а корнем уравнения (а^2 - 16) = а + 4 является любое число? а) а не равно 4 б) а = 4 в) а не равно -4 г) а =...
Русский язык