Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горючего, а п??сле остановки 32 л. Сколько часов была в пути машина,если за 1 ч расходовалось 16 л горючего? Можно пожалуйста выражение

Математика

Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горючего, а п??сле остановки 32 л. Сколько часов была в пути машина,если за 1 ч расходовалось 16 л горючего? Можно пожалуйста выражение

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