Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горючего, а п??сле остановки 32 л. Сколько часов была в пути машина,если за 1 ч расходовалось 16 л горючего? Можно пожалуйста выражение

Математика
Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горючего, а п??сле остановки 32 л. Сколько часов была в пути машина,если за 1 ч расходовалось 16 л горючего? Можно пожалуйста выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
32+48=80 80/16=5 Машина ехала 5 часов
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