Современная жизнь создаёт новые крылатые выражения. Какой (-ие) афоризм (-ы) "лишний (-ие)"? Ты [пашто] боярыню обидел, смерд?!! Танцуют все! Икра чёрная! Икра красная! Икра заморская, баклажановая!.. Всё, что нажито непосильны...
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Современная жизнь создаёт новые крылатые выражения. Какой (-ие) афоризм (-ы) "лишний (-ие)"? Ты [пашто] боярыню обидел, смерд?!! Танцуют все! Икра чёрная! Икра красная! Икра заморская, баклажановая!.. Всё, что нажито непосильным трудом!.. Я собираюсь сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Я требую продолжения банкета!!! Ухи-ухи-ухи-ухи!
Ответ(ы):
Гость:
Ухи-ухи-ухи! И "собираюсь сделать предложение, от которого..." ...........
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