Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 литров горючего после остановки 32 литров горючего сколько часов была машина пути если за 1 час расходуется 16 литров горючего

Математика
Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 литров горючего после остановки 32 литров горючего сколько часов была машина пути если за 1 час расходуется 16 литров горючего
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Гость:
(48+32):16=5 часов была в пути
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