Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 литров горючего после остановки 32 литров горючего сколько часов была машина пути если за 1 час расходуется 16 литров горючего

Математика

Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 литров горючего после остановки 32 литров горючего сколько часов была машина пути если за 1 час расходуется 16 литров горючего

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