Грузовая машина проезжает расстояние между двумя городами за 30 ч, а легковая за 20 ??. машины одновременно выехали из зтих городов навстречу друг другу . через сколько часов они встретятся

Математика

Грузовая машина проезжает расстояние между двумя городами за 30 ч, а легковая за 20 ??. машины одновременно выехали из зтих городов навстречу друг другу . через сколько часов они встретятся

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