Грузовая машина проезжает расстояние между двумя городами за 30 ч, а легковая за 20 ??. машины одновременно выехали из зтих городов навстречу друг другу . через сколько часов они встретятся
Математика
Грузовая машина проезжает расстояние между двумя городами за 30 ч, а легковая за 20 ??. машины одновременно выехали из зтих городов навстречу друг другу . через сколько часов они встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/30+1/20=5/60=1/12ответ через 12 часов
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