Найдите количество членов последовательности натуральных чисел, кратных 4 и не превышающие 50

Алгебра
Найдите количество членов последовательности натуральных чисел, кратных 4 и не превышающие 50
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4;8;12;16;20;24;28;32;36;40;44;48. 12 членов последовательности натуральных чисел, кратных 4 и не превышающих 50
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