Старший брат покрасил 7/10 забора, а младший 1/4. Какая часть забора осталось не покрашенной?

Математика
Старший брат покрасил 7/10 забора, а младший 1/4. Какая часть забора осталось не покрашенной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/10 + 1/4 = 14/20 + 5/20 = 19/20 (покрасили) 1 - весь забор 1 - 19/20 = 20/20 - 19/20 = 1/20 забора Ответ: 1/20 часть забора осталась некрашеной
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