В полдень от пристани отошёл пароход со скоростью 16 км/ч. Через 3 часа от той же при??тани в том же направлении отошёл теплоход, который через 12 часов после своего выхода догнал пароход. Определи скорость теплохода.
Математика
В полдень от пристани отошёл пароход со скоростью 16 км/ч. Через 3 часа от той же при??тани в том же направлении отошёл теплоход, который через 12 часов после своего выхода догнал пароход. Определи скорость теплохода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16•3=48 (км)-прошёл пароход за 3 часа2)16•12=192(км)-прошёл пароход за 12 часов3)192+48=240(км)-прошёл пароход за 12 и 3 часа всего4)240:12=20(км/ч)-скорость теплохода
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