В полдень от пристани отошёл пароход со скоростью 16 км/ч. Через 3 часа от той же при??тани в том же направлении отошёл теплоход, который через 12 часов после своего выхода догнал пароход. Определи скорость теплохода.

Математика

В полдень от пристани отошёл пароход со скоростью 16 км/ч. Через 3 часа от той же при??тани в том же направлении отошёл теплоход, который через 12 часов после своего выхода догнал пароход. Определи скорость теплохода.

Автор: Гость